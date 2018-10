Inseguito dai cinghiali batte la testa e si perde nel bosco, salvato 21enne

CAROVILLI

É stata una vera e propria disavventura quella accaduta ad un 21enne di Carovilli, del quale nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 27 ottobre, non si avevano più notizie. Il giovane, infatti, per fuggire all’inseguimento da parte di un branco di cinghiali nel bosco del paese, pare abbia battuto violentemente la testa facendo così perdere le sue tracce. Immediate le ricerche del ragazzo che fortunatamente, intorno alle 23 circa, è stato ritrovato. Il 21enne, infatti, avrebbe seguito la luce della torre faro installata dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia, che stavano scrutando il territorio, anche con l’ausilio delle unità cinofile della direzione regionale dei Vigili del fuoco del Molise. Spaventato e ferito, il 21enne, è stato trasportato al più vicino nosocomio per essere sottoposto a tutte le cure del caso.