Inseguimento e sparatoria, il racconto di quello che è successo (VIDEO)

I dettagli raccontati dal medico di turno in pronto soccorso

Dopo la sparatoria che è avvenuta ieri sera, 26 novembre tra Roccaravindola e Montagano (QUI L’ARTICOLO) emergono delle novità. Abbiamo intervistato il primario del pronto soccorso dell’ospedale Veneziale di Isernia che ci ha raccontato i momenti salienti dell’arrivo del 54enne pregiudicato al pronto soccorso. Durante l’inseguimento, lo ricordiamo, erano stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco dopo che alcuni malviventi non si erano fermati all’alt, forzando il posto di blocco. I malviventi hanno abbandonato l’auto a bordo strada dileguandosi tra le campagne. A rimanere ferito è stato proprio un rom di 54 anni, pregiudicato originario di Aprilia. L’uomo è stato colpito da un proiettile sparato dai malviventi che gli ha attraversato la gamba sinistra senza provocare lesioni particolari. Attualmente, come ha commentato anche il primario, si trova ricoverato all’ospedale di Isernia piantonato dai finanzieri, arrestato in attesa dell’interrogatorio del sostituto di turno, il Pm Gaeta.