Inseguimento ad alta velocità sulla Trignina, carabinieri bloccano un’auto con due ragazzi

E’ successo tutto intorno alle 18 di oggi, mercoledì 15 marzo, sulla Trignina, dopo il bivio di Pescolanciano in direzione San Salvo. Un’auto civetta dei carabinieri ha inseguito e bloccato all’altezza del distributore della IP una utilitaria Opel bianca, con due ragazzi vestiti di nero e incappucciati a bordo. I due, hanno inchiodato i freni, aperto le portiere e sono fuggiti nella scarpata adiacente la strada. Uno è stato preso e bloccato dai carabinieri, l’altro sembra che sia riuscito a fuggire nelle campagne. Bocche cucite dei carabinieri, probabilmente si tratta di una coppia di topi d’appartamento che sta mettendo a segno numerosi furti anche a Isernia. L’ultimo ieri sera in via San Leucio.