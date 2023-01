Inseguimento a piedi tra un poliziotto e un ragazzo: il giovane riesce a fuggire

Non è ancora chiaro il motivo alla base dell’inseguimento a piedi avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 gennaio 2023, in pieno centro a Termoli, da parte di un poliziotto nei confronti di un giovane. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi delle diverse persone che si trovavano a passare nei pressi della Madonnina. Il Poliziotto ha rincorso a piedi il giovane che ha imboccato via Cesare Battisti, nascondendosi e poi riuscendo a fuggire. Il giovane avrebbe cercato rifugio anche in alcune attività commerciali nelle immediate vicinanze.