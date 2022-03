Inseguimento a folle velocità per le vie della città, Polizia e Carabinieri a caccia di fuggitivi

Forze dell’ordine sulle tracce di uomini segnalati come autori di numerosi furti

Momenti di alta tensione questa sera, venerdì 4 marzo, a Campobasso. Un vero e proprio inseguimento si è verificato in centro città: Polizia e Carabinieri si sono messi sulle tracce di una Mercedes di colore nero che era lanciata a folle velocità per le vie della città. L’inseguimento è partito da Porta Napoli, dall’ingresso in città dell’auto che, però era stata segnalata agli Agenti già al bivio di Guardiaregia ed era comunque attenzionata dalle Forze dell’Ordine, e fino alla scuola Petrone. Dove i fuggitivi, segnalati come autori di numerosi furti, sono stati scappati nelle campagne della zona. Polizia e Carabinieri sono sulle tracce degli fuggitivi che presto potrebbero essere assicurati alla giustizia.

Ad operare sono stati gli uomini della Squadra Volante e del Nucleo Radiomobile.