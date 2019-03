«Insegniamo alle giovani generazioni a combattere la Mafia»

REDAZIONE TERMOLI

A Falcone, Borsellino e Impastato sono stati intitolati questa mattina due spazi pubblici posti davanti la scuola di Difesa Grande e via Volturno. Le cerimonie si sono svolte a Termoli proprio in occasione della Giornata contro le Mafie. A parteciapere all’evento il sindaco Angelo Sbrocca e diversi altri esponenti della maggioranza. A Difesa Grande hanno partecipato allo svelamento della targa anche i bambini della scuola elementare. Si tratta di una iniziativa che è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale. «Il nostro obiettivo – ha affermato il sindaco Sbrocca – è quello di dimostrare alle nuove generazioni che le mafie si possono e si devono combattere ed è stata scelta questa giornata proprio perché è quella dedicata alla lotta contro la mafia. Si tratta di tre persone che hanno dato la vita per i loro ideali e per combattere tutto quello che non va bene». Proprio per portare avanti gli ideali di legalità, assieme alla Cir Food, l’azienda che si occupa delle mense scolastiche, nella mattinata di oggi i pasti che sono stati serviti negli istituti scolastici cittadini sono stati preparati con il grano proveniente dai campi che sono stati confiscati alla Mafia.