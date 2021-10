Insegnare ai bambini l’amore per la terra e il cibo genuino, il progetto di Coldiretti Donne

Procede con grande soddisfazione di alunni e insegnanti il progetto di Coldiretti Donne Impresa Molise denominato “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare”. Ideato per spiegare ai più piccoli l’importanza della biodiversità territoriale e della sana alimentazione, il progetto, partito in primavera, sta vedendo la partecipazione di oltre 10 aziende agricole, guidate da imprenditrici di Coldiretti, che, con passione e professionalità, stanno trasmettendo ai bambini l’amore per la terra e i sani alimenti a km zero del nostro Molise.

“Il progetto – spiega Manuela Virtuoso, Responsabile regionale di Coldiretti Donne Impresa -continua non solo tra i banchi e i cortili di scuola, ma anche nelle loro aziende. Il contatto diretto con gli animali, i profumi, i sapori, la serenità e l’operosità delle nostre fattorie e dei nostri campi ne rappresentano il valore aggiunto”.

Questo percorso formativo si sta concretizzando con lezioni teoriche, supportate dalla proiezione di filmati e foto riguardanti i vari argomenti trattati, e dimostrazioni pratiche per insegnare ai più piccoli il valore e le peculiarità delle realtà rurali della nostra regione. Fra i tanti argomenti trattati: la conoscenza delle colture e degli animali che popolano le aziende agricole e zootecniche oltre che la sostenibilità ambientale e la stagionalità dei prodotti.

Il ciclo di incontri mira inoltre ad educare i più piccoli al rispetto dell’ambiente, spiegando loro, in modo semplice e chiaro, l’importanza della tutela della natura, così come del cibo sano e genuino. Inoltre, attraverso questo innovativo percorso educativo, i piccoli allievi, che saranno i cittadini di domani, stanno conoscendo i prodotti del territorio, la ciclicità della natura ma anche il valore del lavoro manuale, venendo stimolati ad un approccio analitico e critico verso il cibo e l’ambiente.