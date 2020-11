Insegnante positiva, chiusa la scuola primaria e secondaria in paese

Ancora scuole chiuse in Molise a causa dell’emergenza Covid. In mattinata è stato riscontrato un caso di positività di un’insegnante in una scuola di Petrella Tiferinina e pertanto il sindaco Amoroso ha disposto la chiusura della struttura.

“A seguito di un caso di positività di un’insegnante della Scuola primaria di Petrella Tifernina, in via precauzionale, in attesa di determinazioni da parte dell’A.S.R.E.M. – Dipartimento di Prevenzione – da domani, 11 novembre 2020, è ordinata la chiusura della Scuola primaria e secondaria di primo grado di Petrella Tifernina.”