Insegnante positiva a Larino, chiuse due scuole

“Ho appena appreso dall’Asrem -ha scritto il sindaco di Larino, Puchetti, sulla pagina Facebook del comune- che un’insegnante della classe quinta C della scuola primaria Rosano è risultata positiva al Covid-19. D’intesa con il dirigente scolastico Antonio Vesce ho disposto con apposita ordinanza la chiusura, per domani sabato 24 ottobre, della primaria Rosano. In via precauzionale con lo stesso provvedimento ho chiuso anche la primaria Novelli in quanto alcune insegnanti lavorano in entrambe le scuole.

Stando alle informazioni raccolte l’insegnante risultata positiva è stata assente per tutta la settimana. Nelle prossime ore secondo le tempistiche Asrem i ragazzi e gli insegnanti della quinta C saranno sottoposti a tampone, con loro anche il personale ATA della Rosano e della Novelli”.