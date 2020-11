Insegnante a contatto con positivo, DAD per tre classi della scuola di Difesa Grande

Didattica a distanza fino a data da destinarsi per le classi prime della scuola Difesa Grande 1A 1B 1C. “Da domani, lunedì 16 novembre – afferma il sindaco di Termoli Francesco Roberti – inizieranno la didattica a distanza, cosi come concordato con il dirigente scolastico e con l’Asrem. Tale decisione si è palesata ai fini precauzionali per un contatto diretto con paziente positivo da parte di una insegnante, pertanto fino a nuove disposizioni si procederà con la sospensione delle attività didattiche in presenza e con l’attivazione della didattica digitale integrale per le suddette classi. L’Asrem ha disposto i tamponi per tutti gli insegnanti e gli scolari interessati”.