Insediato il nuovo Consiglio Direttivo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Isernia

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Isernia: insediato il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Geom. Massimiano Toto confermato Presidente

Si è insediato il giorno 06.10.2021, il Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Isernia. Il Consiglio Direttivo, composto da sette membri è stato eletto dall’Assemblea degli Iscritti all’Albo professionale dei Geometri, a seguito delle consultazione elettorali tenutesi, in seconda convocazione, lo scorso 15 e 16 settembre e resterà in carica per i prossimi quattro anni.

I componenti eletti al Consiglio Direttivo per il quatriennio 2021-2025 sono i geometri: Massimiano Toto, Daniele Tamburro, Quirino Petrecone, Davide Frate, Alessandro Ciarlone, Giuseppe Di Paolo e Francesco Peccia.

Il Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Isernia ha eletto Presidente il Geom. Massimiano Toto, Vicepresidente il Geom. Quirino Petrecone, Segretario il Geom. Daniele Tamburro e Tesoriere il Geom. Alessandro Ciarlone.