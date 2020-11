Insediate le Commissioni consiliari e eletti i presidenti: ecco i nomi

Nella tarda serata di oggi, venerdì 20 novembre, l’Assemblea ha approvato con 12 voti favorevoli e 8 contrari la ricomposizione delle quattro Commissioni consiliari permanenti.

Nello specifico le Commissioni saranno così articolate sulla base delle indicazioni provenienti dai vari Gruppi politici:

I Commissione – Orientamento ed organizzazione amministrativa – 5 componenti– 5 componenti, 3 di maggioranza e 2 di minoranza

Composizione:

Di Lucente, Cotugno (sostituito da Cefaratti), Pallante (sostituito da D’Egidio), Greco e Fanelli

II Commissione – Sviluppo economico – 6 componenti– 5 componenti- 4 di maggioranza e 2 di minoranza Composizione:

Iorio, Toma (sostituito da D’Egidio), Micone (Romagnuolo), Cavaliere (sostituito da Di Baggio), Nola e Facciolla.

III Commissione – Assetto ed utilizzazione del territorio – 5 componenti– 3 di maggioranza e 2 di minoranza Composizione: D’Egidio, Di Baggio, Romagnuolo, Fontana, De Chirico.

IV Commissione – Servizi sociali – 5 componenti, 3 di maggioranza e 2 di minoranza Composizione: Cefaratti, Calenda, Niro (sostituito da Di Lucente), Manzo e Primiani.

A norma di Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea, il Presidente Salvatore Micone ha convocato ad horas le quattro Commissioni per l’elezione dei rispettivi Uffici di Presidenza.

La I Commissione ha quindi eletto come Presidente il Consigliere Di Lucente, come Vice Presidenti i Consiglieri Cefaratti e Greco, Segretario il Consigliere D’Egidio.

La III Commissione ha eletto come Presidente il Consigliere Romagnuolo, come Vice Presidenti i Consiglieri D’Egidio e Fontana, come Segretario il Consigliere De Chirico.

La IV Commissione ha eletto come Presidente il Consigliere Cefaratti, come Vice Presidenti i Consiglieri Di Lucente e Manzo, come Segretario il Consigliere Calenda.

La II Commissione non si è riunita per mancanza del numero legale.