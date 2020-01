Insediata commissione toponomastica, gli auguri del consigliere Bruno

«Ora approvazione della via ai Martiri delle Foibe entro il 10 febbraio»

REDAZIONE

«Faccio i miei migliori auguri ai membri della nuova commissione toponomastica ed al suo presidente Pasquale Damiani, ed esprimo i miei migliori auspici per un proficuo lavoro a servizio della città». Così il consigliere comunale di CasaPound Italia Francesca Bruno in merito all’insediamento della nuova commissione toponomastica cittadina, avvenuto ieri. In particolare – prosegue Bruno – sarebbe un bellissimo segnale se in occasione della prima riunione della commissione, il 30 gennaio, si procedesse all’approvazione della richiesta da me inviata più di un anno fa di intitolazione di una strada ai Martiri delle Foibe. L’approvazione avverrebbe infatti proprio a ridosso del Giorno del Ricordo, rendendo il doveroso omaggio alle migliaia di italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia vittime nel secondo dopoguerra di una pulizia etnica ad opera delle truppe jugoslave titine, dando un bellissimo segnale di attenzione e rispetto della nostra città per questa tragedia nazionale, per troppi anni purtroppo taciuta».