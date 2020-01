Inquinamento Venafro, Romagnuolo: «Pieno appoggio al sindaco Ricci»

La consigliera regionale di Prima il Molise ha condiviso l’ordinanza che vieta il transito dei Tir in città

CAMPOBASSO. «Il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, mi troverà sempre dalla sua parte, al suo fianco, mi troverà sempre dalla parte di chi ha interesse a salvaguardare la salute delle persone. Così la consigliera regionale di “Prima il Molise”, Aida Romagnuolo, dopo l’ordinanza che vieta il passaggio dei Tir in città. «Ritengo giusta e doverosa la posizione intrapresa da Ricci – ha proseguito – soprattutto in merito alla limitazione della circolazione nell’abitato urbano ma, anche al controllo sulle emissioni di eventuali impianti presenti in quell’area. Sarà mia premura – ha concluso Romagnuolo – sollecitare e spronare il presidente Toma perché, chiamata la Regione in causa, attivi tutte le procedure per sollecitare il personale e gli uffici preposti a dare risposte certe e concrete sia al sindaco Ricci e a tutta la sua amministrazione, ma soprattutto alle migliaia di cittadini venafrani che esigono rispetto e soprattutto la conoscenza e la certezza dei risultati».