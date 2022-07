Inquinamento Venafro, le Mamme per la salute: “Confermati i nostri timori”

Il comitato delle Mamme per la salute di Venafro, dopo la presentazione della ricerca del Cnr, parla di timori confermati dai dati:

“II 20 luglio 2022 sono stati comunicati i dati dello studio epidemiologico, confermato quanto evidenziato nell’indagine preliminare del 2018. È necessario che si finisca con il gioco nello struzzo, non si può più continuare a mettere la testa sotto la sabbia .

𝐍𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐚𝐫𝐞𝐞 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐢𝐧𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐨𝐥𝐭𝐮𝐫𝐧𝐨 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐩𝐞𝐫:

malattie cardiovascolari e malattie del sistema circolatorio come infarto e ictus oltre ad un lungo elenco;

tumore alla mammella, dimostrato l’aumento della mortalità, anche se solamente con lo studio descrittivo.

Ora è necessario acquisire tutti gli atti per capire bene la portata dello studio, da quanto comunicato il 20 si è evidenziato che i dati emersi non vanno assolutamente sottovalutati, come massima attenzione va posta allo studio meteo climatico dell’area che presta una note complessità ed al momento alquanto carente”.