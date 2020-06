Inquinamento Sordo, le immagini della vasca di liquami che sgorga dalla condotta rotta

Isernia, Tiziano Di Clemente questa volta lancia un nuovo allarme sull’inquinamento del torrente Sordo aggiungendo alla sua “denuncia” anche le immagini che documentano quello che sta accadendo. “Denunciamo pubblicamente un altro gravissimo sversamento di acque reflue nel Sordo – scrive il rappresentante del Pcl – Si tratta del tratto sottostante l’area che va dall’entrata Nord di Isernia di Via XXIV Maggio e il palazzo della Provincia. Non solo: potrebbero esserci anche delle criticità sotto il profilo del cedimento franoso. Si può osservare nel primo video cosa accade in caso di pioggia: la frattura del tubo, evidentemente anche mal riparato in precedenti rotture, genera quella sorta di cascata fognaria che si incanala formando una specie di ruscello malsano per finire nel Sordo; il tubo rotto che si nota nell’altro video forma invece un altro laghetto fognario disperso nel suolo. Non solo: abbiamo rilevato una probabile criticità franosa, ad esempio, notando un grosso masso caduto e appoggiato su un ostacolo di fortuna, mentre i tubi fognari che si vedono sono chiaramente mossi e rotti anche a causa del movimento del terreno. La situazione si aggrava per l’ulteriore pressione generata dall’altra cascata di acque piovane esondate, e non solo: abbiamo notato una perdita pure dai “moderni piccoli tubi” di acqua potabile, probabilmente proveniente dall’acquedotto romano invece molto più efficiente nonostante sia bimillenario. Se gli interventi sugli sversamenti si sono rivelati senza effetto, quelli sulla messa in sicurezza appaiono del tutto insufficienti: esiste solo qualche sporadico muretto di contenimento, mentre un altro muro di contenimento -iniziato dal tratto all’altezza dell’entrata su Isernia Nord è in gran parte incompiuto, tanto è vero che ancora si vedono i ferri che escono fuori dal blocco la cui lavorazione è stata inspiegabilmente interrotta, come ben si vede dalla apposita foto. Questa situazione invero è stata più volte segnalata al Comune ma, come si vede, non è cambiato in sostanza nulla di nulla.

Pertanto denunciamo ancora una volta la mala gestio ambientale e antisociale della giunta comunale di Isernia e la diffidiamo all’intervento urgente di messa in sicurezza dell’area dai rischi franosi, unita alla realizzazione di un’adeguata condotta di acque reflue che interrompa immediatamente il loro sversamento nel Sordo”.