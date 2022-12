Inquinamento piana di Venafro, la Passarelli difende la sua ordinanza

L’ordinanza della sindaca di Pozzilli, Stefania Passarelli, che ha bloccato la coltivazione di circa dieci ettari di terreno, continua ad alimentare il dibattito intorno ad una questione ancora irrisolta come quella dell’inquinamento della piana di Venafro. Notevoli anche le polemiche contro la decisione della sindaca che risponde così:

“Ho ascoltato e letto in questi giorni solenni castronerie dette da sedicenti paladini e rappresentanti degli agricoltori della Piana di Venafro.

Secondo costoro le ordinanze di sospensione dell’attività agricola, e di consumo dei relativi prodotti, da me adottate il 16 dicembre scorso ed aventi ad oggetto poco più di 10 ettari di terreno in Pozzilli, sarebbero:

a) “una foglia di fico” – e di grazia, cosa dovrei coprire?

b) “un telo nero su tutta la Piana” – oh perbacco, ci si è ristretta la Piana di Venafro: è diventata di soli 10 ettari!

Lasciamo agli altri le castronerie e passiamo ai fatti.

Il 6 dicembre scorso il Procuratore della Repubblica, dr. Fucci, ha trasmesso ai Sindaci di Sesto Campano, Venafro e Pozzilli la relazione sulle indagini svolte in merito ai fatti di inquinamento nella Piana; relazione redatta dal suo Sostituto Procuratore, dr.ssa Andricciola. Tanto ha trasmesso il dr. Fucci ai Sindaci “per quanto di loro competenza”.

E già questa locuzione – “per quanto di loro competenza”- dovrebbe far intendere ai più, l’ovvio: la Procura si attendeva l’adozione da parte dei Sindaci dei provvedimenti di loro competenza. Quali? I provvedimenti da adottare sulla base delle risultanze della relazione. Queste:

a) “sono state individuate zone della piana di Venafro caratterizzate da inquinamenti da metalli pericolosi per la salute pubblica; zone inquinate che vanno bonificate a tutela della salute pubblica”;

b) “le zone interessate dall’inquinamento da cadmio, e non solo, sono abitate e in parte destinate alla produzione del grano e delle olive” – il grassetto non è mio, lo ha usato la Procura;

c) la superficie totale potenzialmente contaminata da cadmio è di circa 50 ettari, solo 10 dei quali ricadenti nel Comune di Pozzilli. Soli 10 ettari che a giudizio dei periti della Procura sarebbero stati inquinati da “attività industriali pregresse” – attività svolte da due fabbriche chiuse ormai da anni.

Bene; appreso quanto sopra, non segnalatami dalla Procura alcuna attività industriale pericolosa per la salute da bloccare, ho fatto quanto segue.

a) Ho proposto a tutte le Autorità, a vario titolo competenti, la costituzione di un tavolo tecnico “per la condivisione delle più efficaci, ragionevoli, concretamente fattibili misure da adottare a tutela della salute e dell’ambiente”;

b) ho disposto la sospensione dell’attività di coltivazione sui 10 ettari di terreno contaminati da cadmio ed altri metalli pericolosi, come da studi dell’Istituto Superiore di Sanità;

c) sto studiando da giorni le azioni da porre in essere per attingere ai fondi necessari alla bonifica delle aree – in stretto, quotidiano contatto con gli agricoltori di Pozzilli.

A tanto aggiungo che quale Presidente del Consorzio Industriale ho verificato che l’ufficio tecnico abbia diffidato il concessionario dell’impianto di depurazione a risolvere immediatamente tutte le criticità che relativamente allo stesso ha evidenziato altro perito della Procura.

Quanto ho fatto è stato doveroso.

Doveroso sia da un punto di vista morale:devo proteggere la salute dei cittadini; sia da un punto di vista giuridico: la mia inerzia avrebbe concretato il reato di omissione di atti d’ufficio, punito dall’art. 328 del codice penale.

E non sono certamente così imbecille da credere che l’inquinamento della Piana di Venafro sia da addebitare ai nostri agricoltori! V’è già un dato che smonta questa idiozia: ampia parte dei 30 ettari di terreno potenzialmente inquinati a Sesto Campano, è costituita da bosco comunale. E vogliamo pensare che il Sindaco di Sesto faccia spargere fungicidi nel bosco?

Questa a mio giudizio è la cosa più intelligente da dire a tutela dei nostri agricoltori, questo è il mio modo di tutelarli.

Altri si limitano a fare chiacchiere inconcludenti, ad alludere a “foglie di fico”!

Per restare in tema, la mia impressione è che i sedicenti paladini e rappresentanti di cui sopra la “foglia di fico”, togliendola da lì dove dovrebbe essere J, se la siano messa sugli occhi e sul cervello; e a guardarli così, adamitici, tutto è ben visibile nella sua sostanziale dimensione J!”.