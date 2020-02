Inquinamento, ecco perché i sindaci rischiano di essere condannati

La vicenda giudiziaria di Avellino, con due ex sindaci a rischio condanna, farà suonare tutti i campanelli d’allarme nella testa di Alfredo Ricci, sindaco di Venafro che, in aggiunta, è anche avvocato e, quindi, di queste cose ne capisce.

La notizia del giorno è che, ad Avellino, per inquinamento atmosferico, oggi è stata chiesta la condanna per due ex sindaci. Proprio questa mattina il pubblico ministero Roberto Patscot ha chiesto quattro mesi di reclusione per Giuseppe Galasso e Paolo Foti, che si sono succeduti alla guida dell’amministrazione comunale del capoluogo irpino. Sono accusati di omissione in atti di ufficio, per non aver adottato provvedimenti finalizzati a contrastare gli sforamenti di emissioni di polveri sottili nell’aria, nonostante le sollecitazioni degli uffici e delle associazioni. La sentenza è prevista per il 6 marzo.

Potrebbe accadere la stessa cosa anche a Venafro?

C’è da essere preoccupati e, a ragione, Ricci farà bene a darsi da fare per evitarlo. I dati diffusi dall’Arpa dicono che l’aria di Venafro è pericolosa per la salute umana e, a questo punto, anche per il destino del sindaco. In generale, quando c’è un precedente, i tribunali sono rapidi nell’assimilare le vicende.