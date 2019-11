Inquinamento e salute, medici per l’ambiente a confronto

Sabato e domenica, a Campobasso, riflessione su “Le aree devastate e la terra tradita”

In occasione del trentennale della Fondazione dell’ISDE (Associazione Medici per l’Ambiente) che ricorre in questo mese, in tutte le regioni Italiane sono state organizzate manifestazioni formative e informative inerenti le complesse e ormai acclarate interazioni tra ambiente inquinato e salute della collettività.

L’ISDE Molise, per tale importante ricorrenza, ha organizzato due giornate di riflessione e di studio. La giornata del 16 novembre, che si svolgerà presso l’Hotel S. Giorgio di Campobasso, è dedicata ad una ulteriore formazione dei Medici Sentinella, a suo tempo individuati con lo scopo di valutare, su tutto il territorio molisano, la eventuale insorgenza di patologie ambiente correlate per farne segnalazione, insieme all’ISDE, alle Agenzie preposte alla tutela ambientale e della salute.

La giornata del 17 novembre si svolgerà presso la sala convegni del Palazzo Gil di Campobasso, con inizio alle ore 9, e avrà lo scopo di riunire, in una Convention generale, tutte le Associazioni Ambientaliste del Molise e tutti i cittadini interessati a queste tematiche. In entrambe le giornate ci sarà il prezioso contributo di valenti ricercatori dell’ISDE nazionale che offriranno spunti di riflessione importanti e utili su “Le aree devastate e la terra tradita”, «terminologia che non a caso suggestivamente abbiamo scelto per caratterizzare questa iniziativa» hanno sottolineato Vanna Antonelli, ISDE Isernia, Gennaro Barone ISDE Campobasso e Bartolomeo Terzano ISDE Molise.