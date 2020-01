Inquinamento: domani scatta il blocco del traffico

Da domani martedì 14 gennaio scatterà lo stop al traffico pesante all’interno di Venafro.



Lo ha deciso il sindaco Ricci con un’ordinanza che fa divieto ai tir di entrare in città da qualunque direzione provengano.



Dovranno percorrere la tangenziale e poi andare verso Sesto Campano o rientrare da Venafro sud per poi proseguire per Roma.



Lo stop al traffico pesante durerà una settimana durante la quale saranno monitorate le centraline Arpa per verificare se ci sarà o meno la riduzione del particolato. In questo secondo caso, non è da escludere che il divieto non diventi definitivo.



Tutto è legato ai risultati che daranno le centraline, in particolare quella di via Campania.