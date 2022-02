Inquinamento, discusso al Tar il ricorso delle “Mamme per la salute”

I giudici amministrativi si sono riservati di decidere. A giorni la pubblicazione della sentenza

Questa mattina, mercoledì 23 febbraio, a Campobasso il Tar Molise ha affrontato il ricorso contro il Priamo, Piano Ambientale Regionale, presentato dal Comitato “Mamme per la salute” di Venafro. L’avvocato Pina Negro, nel video, spiega le ragioni del ricorso che punta a far decadere la validità del Priamo, il che aprirebbe un vuoto normativo che dovrebbe essere al più presto colmato dalla Regione. Secondo le ricorrenti, il Priamo non offre adeguate misure di controllo e contenimento dell’inquinamento.