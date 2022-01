Inquinamento ambientale in Italia: al Macte il fotografo Stefano Schirato

Nell’ultimo fine settimana della mostra fotografica di Lisetta Carmi, il MACTE invita il fotoreporter Stefano Schirato che con il suo obiettivo ha raccontato luoghi e comunità nel Sud Italia, Albania, Chernobyl, India, dando visibilità a situazioni sociali, ecologiche e politiche che solitamente non vediamo.

L’incontro al MACTE sarà l’occasione di approfondire Terra Mala la ricerca fotografica in bianco e nero sull’inquinamento ambientale in Italia e il suo impatto sulle comunità locali che ha impegnato Schirato negli ultimi sei anni e di cui discuterà con Caterina Riva, direttrice del MACTE.Nella serie Terra dei Fuochi, Schirato ha indagato i luoghi tra Caserta e Napoli, dove, negli ultimi 25 anni, milioni di rifiuti tossici sono stati scaricati illegalmente e documentato il disastro ambientale che sta colpendo il suolo, la falda acquifera e l’agricoltura oltre che minando la salute delle persone.

In Sicilia invece il fotografo si è occupato del polo petrolchimico tra i più grandi del Mediterraneo, che sorge nelle città di Augusta, Priolo, Melilli e Gela, e causa dell’inquinamento che colpisce sia i pesci che le persone.Stefano Schirato vive a Pescara, dove ha fondato la scuola Mood Photography, è docente della Leica Akademie Italia. Nel 1999 pubblica con Emergency Gli occhi della Cambogia sul dramma delle mine anti-uomo e nel 2003 il libro fotografico Né in terra, né in mare sulla vita dei marinai nelle navi sequestrate.

Negli ultimi anni Schirato si è diviso tra tematiche sociali e politiche di respiro internazionale e fotografia di scena e backstage dei film di Giuseppe Tornatore. Le testate con cui collabora sono: Al-Jazeera, CNN, Le Figaro, L’Espresso, Newsweek Japan, NYTimes, Vanity Fair, Washington Post.

