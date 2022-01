Inquinamento, allarme rosso a Venafro. In Via Campania sforato il limite annuale

Allarme ambientale a Venafro, un anno da incubo per le minacce alla salute dei venafrani. Nella stazione di rilevamento di via Campania è stata superata la soglia critica dei 35 sforamenti annuali di polveri sottili.

Al 31 dicembre, gli sforamenti registrati dalla centralina Arpa “Venafro 2” relativi al Pm10 ammontavano a 40, cinque in più del limite massimo consentito.

Oltretutto il limite della media giornaliera pari a 50 µg/m3 da non superare per più di 35 volte in un anno è arrivato a 70 µg/m3.

Il dato pericoloso è certo, non si può più aspettare: forse è giunto il momento che Comune e Regione Molise prendano seriamente in considerazione misure più rigide per limitare ancora di più il traffico pesante di passaggio per Venafro.

Quando il PM10 contiene elevate concentrazioni di metalli, sono frequenti infiammazioni acute delle vie respiratorie, crisi di asma, e alterazioni del funzionamento del sistema cardiocircolatorio.