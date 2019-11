Inquinamento a Venafro, ultimatum delle “Mamme per la salute”

L’associazione in difesa dell’ambiente ha presentato al Comune una richiesta di accesso agli atti per capire perchè lo Studio non parte

È trascorso giusto un anno da quando furono resi noti dati preoccupanti e statisticamente rilevanti su una prima valutazione dello stato di salute nei Comuni di Venafro, Pozzilli e Sesto Campano. E, ad un anno preciso di distanza, le Mamme per la salute tornano all’attacco sul loro sito web: “Riteniamo urgente l’avvio dello studio epidemiologico-eziologico, e a tal fine riteniamo importante conoscere una data certa di inizio dello stesso. La nostra associazione, finanziatrice dello studio di prima valutazione, nonché promotrice dell’avvio di un serio studio epidemiologico riguardante la Valle del Volturno, ha inviato in data odierna richiesta di accesso agli atti al Comune di Venafro per verificare quali siano le motivazioni ostative all’avvio dello studio; tanto si rende necessario in virtù del fatto che l’associazione inspiegabilmente è stata estromessa dai tavoli tecnici tenutesi in merito all’argomento e pertanto non è a conoscenza delle tempistiche individuate”.