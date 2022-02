Inquinamento a Venafro, Nola: «Io assente al convegno per questioni familiari molto serie»

«Vorrei non dover fare determinate precisazioni, – ha scritto Vittorio Nola, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle – ma purtroppo mi vedo costretto a combattere la mancanza di correttezza ribadendo la pura e semplice verità. Leggo in queste ore di “polemiche sull’assenza dei Grillini” all’incontro sull’ambiente tenutosi ieri a Venafro.

Mi rammarica dover specificare che non ho potuto partecipare all’assemblea per questioni familiari molto serie, di cui alcuni degli organizzatori erano a conoscenza. Lo faccio conscio dell’importanza vitale che riveste l’argomento in questione: la qualità dell’aria nella Piana di Venafro.

Ho sempre ritenuto utili questi convegni, avendone preso parte le volte scorse, in cui “stranamente” non ho assistito alle stesse polemiche per l’assenza di altri rappresentanti delle istituzioni. Ma ormai siamo abituati a guardare avanti nonostante queste scorrettezze, che certamente non aiutano ad innalzare l’asticella dell’etica in politica.»