Inquinamento a Venafro, Leo Terzano (Isde): “I dati del Cnr non sono stati condivisi”

Leo Terzano, presidente dell’Isde (medici per l’ambiente) Molise, si dichiara scontento dello studio del Cnr sull’inquinamento a Venafro, affermando:

“Sgombriamo il campo da ipotetiche posizioni egoistiche o di protagonismo di facciata, ISDE Molise (sezione di medici per l’ambiente di ISDE Italia) è almeno dal 2003 che tenta di collaborare con le amministrazioni, i comitati e le associazioni di Venafro nel solo segno della verità. Verità sui tanti dubbi che riguardano la salute dei cittadini dei comuni siti nella piana di Venafro. Non sono contento dei dati. Perché?

Dopo quasi 4 anni le conclusioni non sono molto differenti dalle conclusioni del primo studio che confrontava la popolazione coinvolta nella piana, per cause di ospedalizzazione e di mortalità, con la popolazione dell’intera regione Molise. Mi aspettavo una più particolareggiata definizione degli inquinanti e delle loro sorgenti. Prendo atto che dopo 4 anni ogni sforzo compiuto dai partecipanti allo studio non è stato sufficiente per ottenere informazioni da ARPA Molise. Sappiamo per certo, come sapevamo 4 anni fa, che le malattie neuro-cardiovascolari e respiratorie croniche sono un vero e proprio dramma nell’area venafrana, legate sicuramente alla presenza di valori spesso oltre norma di Ossidi di Azoto (NOx) e Polveri sottili (PM2,5). Questo è su tutti i libri di medicina e di epidemiologia del mondo, motivo per cui è dal 2003 che chiediamo insieme alle Mamme per la Salute di Venafro una inversione totale dello status quo. Voglio, però, illustrare il motivo principale per cui non sono soddisfatto: la mancanza di collaborazione. Lo studio parte dalla spinta di due associazioni Mamme di Venafro e ISDE Molise. Due associazioni che negli anni non hanno mai preteso alcunché. Sono però due associazioni interessate e competenti, come si dice oggi in termine inglese: Stakeholders. Sin dall’inizio sono state per volontà della regione Molise escluse dal progetto. Oltre ai dati elaborati con capacità indubbia i professionisti del CNR di Pisa dovevano anche svolgere una funzione fondamentale: comunicare il rischio alla popolazione e alle amministrazioni. Questo è il punto centrale. Aver escluso due interlocutori essenziali nel percorso fin qui tracciato e aver dimenticato il contributo straordinario che potevano e che possono ancora portare nella fase di comunicazione di una valutazione del rischio di malattia è stato, a mio modo di vedere, un errore strategico. Qualsiasi comunicazione acquista senza le due associazioni ha un significato stravolto. Anche se fosse stato evidenziato un rischio nullo, e questo dato fosse veritiero, all’atto della comunicazione ci sarebbero state come ci sono state numerose perplessità. Perché non si è scelta la strada della collaborazione, del confronto, la strada della trasparenza?

La risposta la lascio a tutti coloro che vorranno discutere in maniera approfondita questo aspetto per me decisivo”.