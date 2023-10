Inquinamento a Venafro, l’allarme nel libro di Garattini

Solo qualche giorno fa, Silvio Garattini, presidente dell’istituto Mario Negri di Milano, è stato in Molise, ospite del dipartimento ricerche del Neuromed, per confrontarsi e illustrare i nuovi risultati della ricerca sul miglioramento della speranza di vita. Garattini, con i suoi 95 anni ben portati, ha davvero ha tutti i titoli personali e scientifici per parlare di qualità della vita, per una vecchiaia senza malanni. Nell’occasione, il presidente del Mario Negri, ha richiamato anche le ricerche pubblicate nel suo libro ‘’Prevenzione è rivoluzione’’ per vivere meglio e più a lungo. Tra gli argomenti affrontati, quello sulla qualità dell’aria che respiriamo, e qui tocchiamo un tasto dolente, soprattutto per l’area del Venafrano, la zona più a rischio di tutta la nostra regione. Negli scorsi vent’anni, come riporta nel suo libro Garattini, sono aumentate del 66 per cento le morti associate all’inquinamento atmosferico e da sostanze tossiche, dovuto all’industrializzazione, all’urbanizzazione incontrollata, alla crescita della popolazione, all’impiego di combustibili fossili, e all’assenza di adeguate politiche nazionali e internazionali. L’inquinamento causa ancora più di 9 milioni di morti ogni anno globalmente. I rischi ambientali hanno un impatto sulla salute e sullo sviluppo dei bambini, dal concepimento all’infanzia, all’adolescenza e anche all’età adulta. Poiché respiriamo tutto il giorno, la qualità dell’aria assume un aspetto rilevante. Garattini ci ricorda che nel 2020 l’inquinamento atmosferico ha portato a un numero significativo di morti premature nei 27 stati dell’Unione europea. Il particolato aereo rappresenta un mezzo per veicolare al polmone, e quindi attraverso il sangue, una serie di sostanze tossiche e cancerogene. Il particolato, in rapporto con le sue dimensioni, viene determinato con le sigle PM 10 (le particelle più grandi) e PM 2,5 (le più piccole).Tutti argomenti che nel Venafrano conoscono bene. Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, l’esposizione a particolato, biossido di azoto e ozono porta a sviluppare malattie croniche, malattie coronariche ischemiche, ictus, bronchiti, tracheiti e tumori del polmone, con cui molti cittadini europei convivono ogni giorno. Non va dimenticato che l’inalazione di particolato contenente contaminanti si accumula nei macrofagi polmonari particolarmente nei linfonodi. Questo processo comporta negli anni una compromissione della sorveglianza immunitaria, giustificando l’importanza della purezza dell’aria per mantenere lo stato di salute. Tutti avvertimenti, quindi, da tenere ben presenti nel Venafrano.