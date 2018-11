Inps, Roberto Reale è il nuovo direttore provinciale di Campobasso

CAMPOBASSO

Cambio al vertice provinciale dell’Inps. Il dottor Roberto Reale è il nuovo direttore provinciale di Campobasso. L’incarico è stato conferito dal direttore generale Inps. Il dottor Reale vanta un curriculum professionale di tutto rilievo ed una qualificata presenza in Inps che lo rendono altresì sicuro punto di riferimento per il territorio molisano. Laureato in scienze politiche, ha ricoperto numerosi incarichi di elevata responsabilità oltre alla titolarità di direzione di diverse sedi Inps della provincia di Bergamo, di Termoli e da ultimo della direzione provinciale di Isernia. Dirigente area pensioni, sostegno al reddito, credito e welfare presso la direzione regionale Inps Molise, dal primo novembre ha assunto l’incarico di direttore provinciale Inps di Campobasso. Al nuovo direttore, il benvenuto dei dipendenti in forza alla Direzione provinciale Inps, alle Agenzie di Campobasso e Termoli, e del Punto Inps di Larino.