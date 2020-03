L’Istituto nazionale per la previdenza sociale comunica che, per operazioni di sanificazione, è stata disposta la chiusura temporanea degli uffici delle seguenti sedi INPS: Direzione regionale INPS Molise/Direzione provinciale INPS Campobasso l’11 e il 12 marzo 2020; Direzione provinciale INPS Isernia il 12 marzo 2020. Per le stesse motivazioni oggi, martedì 10 marzo, è stata chiusa l’agenzia territoriale di Termoli.