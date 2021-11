Innovazione tecnologica in Radiologia e Radioterapia: ciclo di incontri online gratuiti

Il Gemelli Molise vuole offrire a tutti i Medici, in particolare ai Medici di Medicina Generale, un’occasione di confronto e aggiornamento sui temi dell’innovazione

L’evoluzione tecnologica negli ultimi anni sta profondamente cambiando la medicina, sia nella fase diagnostica sia in quella terapeutica. Il Gemelli Molise vuole offrire a tutti i Medici, in particolare ai Medici di Medicina Generale, un’occasione di confronto e aggiornamento sui temi dell’innovazione. Per questo è stato organizzato il ciclo di eventi Webinar “UPDATE TECNOLOGICO IN RADIOLOGIA-RADIOTERAPIA” strutturato in 7 incontri ECM online gratuiti. Sarà possibile effettuare l’ISCRIZIONE direttamente sul sito del Gemelli Molise: www.gemellimolise.it

Un percorso pensato soprattutto per i professionisti del territorio, che ogni giorno sono al fianco di tanti pazienti con spirito di servizio e grande senso di abnegazione. “In campo medico è fondamentale il lavoro multidisciplinare, con il ruolo centrale dei Medici di Medicina Generale” afferma Roberto Iezzi, Direttore UOC Radiodiagnostica, “per questo abbiamo organizzato questo ciclo di eventi, in cui avremo l’occasione di affrontare collegialmente diverse problematiche diagnostico-terapeutiche”.

Nel primo incontro, in programma mercoledì 24 novembre 2021, gli esperti si confronteranno su: “RUOLO DELLA CARDIOTC NEL MANAGEMENT DEL PAZIENTE CON PATOLOGIA CARDIOVASCOLARE”. Interverrà, tra gli altri, anche la Dottoressa Teresa Di Rienzo, Medico di Medicina Generale e il Professor Riccardo Marano, docente dell’Università Cattolica del Sacro. Si allega programma completo

All’evento è stato concesso il Patrocinio dell’Ordine dei Medici della Provincia di Campobasso e della SIRM Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica. “Ringraziamo il nostro Ordine professionale con cui organizziamo spesso diverse iniziative formative ECM” commenta Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori e UOC Radioterapia “un ringraziamento particolare a tutti i Medici di Medicina generale, con cui abbiamo collaborato anche nell’organizzazione di questa iniziativa” conclude Deodato.

Ai partecipanti saranno riconosciuti crediti ECM per la figura di Medico – chirurgo. A tutti gli altri corsisti potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione. Il link per accedere alla piattaforma verrà inviato tramite email il giorno prima dell’evento. E’ possibile effettuare l’ISCRIZIONE GRATUITA attraverso il seguente link: https://www.gemellimolise.it/iscrizione/incontro-24-novembre/. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ Ufficio Ricerca e Formazione Gemelli Molise Tel: 0874.312361.