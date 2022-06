Innovazione e digitalizzazione nelle infrastrutture, primo premio all’ingegnere Manuel Moffa

Ѐ arrivato anche in Molise il “Premio Alberto Giovannini” organizzato dal Gruppo Webuild. Il giovane professionista campobassano ha vinto grazie ad uno studio sulla metro di Budapest

Ѐ arrivato anche in Molise il “Premio Alberto Giovannini. Innovazione e digitalizzazione nelle infrastrutture”, organizzato dal Gruppo Webuild leader nelle costruzioni di grandi opere. Partito nel 2021 per ricordare l’economista Alberto Giovannini già presidente del Gruppo, il Premio è dedicato a laureati e neo-laureandi in Ingegneria, Economia e Informatica, e alle Università italiane per promuovere l’innovazione e la ricerca nelle infrastrutture.

Uno dei vincitori della prima edizione è Manuel Moffa di Campobasso, laureato in Ingegneria dell’Ambientale e del Territorio all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale.

«Quando mi è stato comunicato il risultato per me è stato un momento davvero emozionante», ha dichiarato Moffa dopo aver saputo della vittoria che gli consentirà di svolgere un tirocinio formativo all’interno del Gruppo.

Moffa si è aggiudicato l’internship grazie a una tesi sul monitoraggio delle gallerie meccanizzate e sull’intelligenza artificiale legata applicata alla Metro 4 di Budapest.

«Fin da piccolo mi hanno insegnato a rispettare l’ambiente – ha aggiunto Manuel – e lavorare per un Gruppo impegnato come Webuild in progetti sostenibili è sicuramente un grande risultato».

La premiazione, che si è svolta il 13 giugno mattina a Milano nella Sala Buzzati del “Corriere della Sera”, ha visto l’assegnazione di 8 tirocini formativi in tutto e una borsa di studio per un dottorato triennale andata al Politecnico di Torino per finanziare un progetto di ricerca sul Digital twin, ossia la tecnologia che consente di realizzare il gemello digitale di una infrastruttura.

«Operiamo in un settore altamente professionalizzante – ha dichiarato Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild – che può garantire grandi opportunità di sviluppo, anche personali, a chi abbia voglia di mettersi in gioco e di entrare a far parte della squadra che contribuirà a cambiare il volto dell’Italia. Ci rivolgiamo a giovani ingegneri e laureati, ma anche a quelle maestranze, specializzate e non, che vorranno provare l’orgoglio di partecipare a un ambizioso progetto di sviluppo».

Il Premio Alberto Giovannini è parte del più ampio Piano “Next-Gen”, il programma di iniziative dedicate ai giovani che Webuild sta implementando in Italia e nel mondo per facilitare l’ingresso di giovani e garantire formazione nel settore delle infrastrutture. Il piano punta, tra l’altro, ad accrescere la presenza degli “Under 35” che già oggi rappresentano il 43% dei dipendenti diretti del Gruppo.

Tra le tante iniziative di “Next-Gen” c’è anche “Challenge4Sud” dedicato agli studenti di ingegneria delle principali università del Sud Italia; e anche la Scuola di Mestieri, un percorso professionalizzante che combina teoria ed esperienza in cantiere volto a formare la nuova generazione di operai specializzati e al loro inserimento all’interno di uno degli oltre 100 progetti che Webuild ha all’attivo in 5 continenti e più di 50 Paesi.