Inizio stop depuratore del Porto di Termoli entro l’anno

Il sindaco Roberti: cercheremo di avviare i lavori di dismissione del depuratore del porto che porteranno a compimento un preciso piano strategico ambientale di cui la città non poteva più fare a meno

Dopo la conferenza stampa di Goletta Verde in cui sono stati resi noti i dati delle analisi sulla qualità delle acque della costa molisana, il sindaco Francesco Roberti ha espresso tutta la sua soddisfazione per il conseguimento di risultati che, finalmente, risultano essere positivi per Termoli e che premiano gli sforzi che l’Amministrazione comunale, attraverso il gestore del servizio idrico della città, sta compiendo su un tema così delicato quale quello della depurazione dei reflui urbani.



Il primo cittadino ha riferito che “Entro l’anno cercheremo di avviare i lavori di dismissione del depuratore del porto che porteranno a compimento un preciso piano strategico ambientale di cui la città non poteva più fare a meno e che si spera contribuisca, assieme all’accertata qualità delle acque di balneazione da parte di Goletta Verde, a ridare a Termoli quel prestigio che gli appartiene come città turistica di mare”.