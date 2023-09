Inizio scuola, il messaggio e gli auguri agli studenti dal vicesindaco reggente Ferrazzano

In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico previsto per domani il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano ha inteso inviare un messaggio a tutti gli studenti della città di Termoli.

“Prima di tutto voglio inviare un sentito in bocca al lupo a tutti gli studenti che si ritroveranno domani tra i banchi di scuola per l’avvio del nuovo anno scolastico.

Conosciamo il ruolo portante che ricopre l’istituzione scolastica e per questo chiedo agli studenti di affidarsi senza indugi ai propri insegnanti che saranno in grado di condurli in questo percorso formativo che segna una esperienza di vita tesa ad implementare il bagaglio culturale di ognuno.

Il mio augurio è che possiate trascorrere questo nuovo anno con rinnovato entusiasmo e con piena disponibilità nell’apprendimento di nuovi concetti e nozioni che saranno la base su cui costruire il vostro futuro. Iniziate con senso di grande responsabilità. Un pensiero, infine, lo rivolgo anche a tutti gli insegnanti, al personale scolastico e ai genitori che, ognuno con il proprio ruolo, dovranno essere al fianco dei ragazzi per permettergli di concentrarsi sulle attività didattiche che andranno a svolgere. Auguri a tutti”.