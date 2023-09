Inizio anno scolastico, il comune di Castel San Vincenzo regala gadget ai bambini dell’Infanzia, Primaria e Secondaria

Zainetti in feltro, matite, temperini e gomme per cancellare ai bimbi della Scuola dell’Infanzia e della Primaria, mentre per i ragazzi delle Medie un quadernone in sostituzione dello zainetto. Per tutti, inoltre, gustose caramelle per allietare il primo giorno di scuola. Così l’amministrazione comunale di Castel San Vincenzo ha inteso fare il proprio in bocca al lupo ai bambini ed ai ragazzi che iniziano questo anno scolastico, regalando loro simpatici gadget da poter utilizzare già dal primo giorno. Una piccola confezione regalo realizzata dai ragazzi del Servizio Civile, che dopo la bella esperienza del Campus Estivo si sono subito rimessi al lavoro per questa nuova e lodevole iniziativa.“Un piccolo gesto per augurare buon anno scolastico ai nostri bambini della Scuola dell’Infanzia e della Primaria, ma anche a quelli che frequentano la Media – dice la sindaca Marisa Margiotta – confidando che per ognuno di loro possa essere un proficuo anno. Un ringraziamento particolare va ai ragazzi del Servizio Civile che si sono subito adoperati a preparare i piccoli pacchi dono, che poi sono stati distribuiti ai bambini”.