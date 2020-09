Inizio anno scolastico, gli auguri agli studenti dell’onorevole Occhionero

“In bocca al lupo alle ragazze e ai ragazzi che domani torneranno a scuola e che – ha scritto l’onorevole molisana di Italia Viva Giuseppina Occhionero – dovranno affrontare situazioni nuove insieme agli insegnanti, ai dirigenti scolastici e a tutto il personale scolastico. La ripresa del percorso educativo di tutti gli ordini e gradi rappresenta una sfida complessa e consegna, all’intera società, il valore imprescindibile della cultura. Un grande in bocca al lupo ai genitori e ai nonni che dovranno fidarsi delle scuole. Un grande in bocca al lupo anche a tutti i sindaci e agli amministratori che hanno garantito la ripresa delle attività scolastiche in sicurezza. Un appello perché si continuino a rispettare le norme igieniche e sul distanziamento”.