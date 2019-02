Iniziato l’abbattimento dell’ex capannone dell’Enel

REDAZIONE

Sono iniziati intorno alle 13 circa di oggi, venerdi primo febbraio, le operazioni di abbattimento del capannone ex Enel di via Guzzini dopo il crollo del tetto avvenuto che si è verificato sabato 26 gennaio. La decisione di buttare giù lo stabile era stata presa dal sindaco Battista che con una ordinanza aveva dato via libera all’abbattimento. Un’ordinanza che, insieme ai precedenti provvedimenti emessi nei giorni scorsi, mira a mettere in sicurezza l’area e a salvaguardare l’incolumità di pedoni ed automobilisti e di quanti vivono o lavorano nell’area che circonda il capannone.