Iniziativa benefica dell’associazione “Sepino nel cuore” in memoria di Vincenzo Tiberio

L’illustre concittadino dedicò la sua vita alla cura dei malati e riconosciuto, postumo, quale vero scopritore della penicillina

L’Associazione “Sepino nel Cuore A.P.S.” promuove un’iniziativa benefica in memoria dell’illustre concittadino molisano Vincenzo Tiberio, che ebbe vita esemplare dedicata alla cura dei malati e riconosciuto, postumo, quale vero scopritore della penicillina. A tal fine, “Sepino nel Cuore A.P.S.” ha avviato una raccolta fondi da destinare alla Onlus “H.E.W.O. Modena” per contribuire all’acquisto di un sistema diagnostico in grado di eseguire gli esami di laboratorio di primo livello per gli ammalati di lebbra, TBC e AIDS etiopici ed eritrei.

Le donazioni potranno essere effettuate con bonifico bancario sul conto corrente intestato all’ “Associazione Sepino nel Cuore A.P.S.” presso la Banca Popolare delle Province Molisane, IBAN: IT 78 O05033 03800 000000 104844 , Causale: DONAZIONE IN MEMORIA VINCENZO TIBERIO.

Ai donatori e agli associati che si adoperano per questa nobile iniziativa, l’Associazione Sepino nel Cuore A.P.S. rivolge i più sentiti ringraziamenti.