Iniziate le riprese fotografiche di “Caccia grossa a Campobasso”

Il primo fotoromanzo noir interamente ambientato in Molise

REDAZIONE

KISS ME DEADLY, la kermesse molisana sul noir, giunta alla quinta edizione,presenta la sua prima produzione originale: PULPmanzo-Caccia grossa a Campobasso, il primo fotoromanzo pulp realizzato in Molise.

Sono cominciate lunedì 26 agosto a Campobasso le “riprese” del fotoromanzo. I set fotografici saranno dislocati in varie zone della città. Nel cast sono coinvolti attori professionisti e non professionisti che presteranno i loro volti per raccontare una torbida storia di amore e morte ispirata alle atmosfere del grande noir. NASCITA DI UN PULPmanzo, è il backstage che sarà realizzato sui set fotografici, seguendo il lavoro della troupe e degli attori, e che sarà proiettato sabato 31 agosto nel corso della serata di chiusura della kermesse.

L’operazione è un omaggio a una narrativa popolare che ha conosciuto una grandissima fortuna tra gli anni ’40 e ’70. Nato in Italia, il fotoromanzo conserva ancora oggi un intrigante sapore vintage continuamente in bilico tra il sublime e il trash.

PULPmanzo, prodotto da Kiss Me Deadly, è stato curato da Manuel Civitillo e Katiuscia Magliarisi, gli scatti sono del fotografo Massimo Di Nonno. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Centro per la Fotografia Vivian Maier di Campobasso.

PULPmanzo-Caccia grossa a Campobasso è il primo episodio di un progetto seriale, per una volta — o come una volta — fuori dagli schermi.

Kiss Me Deadly – kermesse multiforme sul noirè un evento ideato e realizzato dall’Associazione Culturale Kiss Me Deadly, prodotto dalla Fondazione Molise Cultura, con il patrocinio di Lucca Comics & Games