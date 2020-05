Iniziata la Fase 2: il corso si rianima (LE FOTO)

Questa mattina, giovedì 7 maggio, il corso di Campobasso si presentava così come nelle immagini: con diverse persone, tutte munite di mascherine, che “hanno rianimato” la principale strada del capoluogo di regione dopo due mesi trascorsi tra le mura domestiche.

In tanti, approfittando anche della bella giornata, si sono riversati per le strade del centro per svolgere servizi e, perché no, per fare una passeggiata lungo le vie del centro. Una città, Campobasso, che pian piano prova a tornare ad una parvenza di normalità dopo la fase critica, in Italia, delle scorse settimane, legata alla diffusione del Coronavirus. Dal 4 maggio, come noto, è scattata la fase 2 che prevede misure meno restrittive di quelle osservate negli ultimi mesi.