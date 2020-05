Iniziata la consegna di mascherine con finestra trasparente da parte della Protezione Civile regionale

E’ iniziata questa mattina la consegna di mascherine con finestra trasparente da parte della Protezione Civile regionale.

“Stamattina – ha comunicato il direttore Alberta De Lisio – abbiamo iniziato la consegna di alcune mascherine con la finestra trasparente che abbiamo fatto realizzare come Protezione Civile del Molise per aiutare le relazioni con le persone con disabilità intellettive e relazionali e tra persone sorde. Non sono ad uso sanitario , lo ribadisco assolutamente, ne’ si sostituiscono ai DPI distribuiti, ma solo ad uso civile per consentire una migliore semplice interazione tra persone in questo periodo così difficile dove il distanziamento sociale complica la vita di tante persone con disabilità e dei loro caregiver, e gli operatori del settore ci hanno rassicurato da varie parti anche d ‘Italia che la nostra idea era vincente ed utile a questo fine e oggi ce lo hanno ribadito. Grazie intanto alla dottoressa Giuseppina Falciglia, direttore della Neuropsichiatria infantile, al dottore Franco Veltro, direttore del Centro di Salute mentale di Campobasso e ai tanti genitori “speciali”tra cui Vincenzo Germano che ci hanno virtualmente abbracciato e incoraggiato. Da altre regioni ci stanno chiamando tanti cittadini perché nei loro territori a questo nessuno ha pensato. Siamo stati i primi in Italia. Permetteteci questa piccola soddisfazione: siamo stati più attenti di altri. Ovviamente i percorsi stretta mente sanitari sono altri e con altri supporti , ma questa piccola parentesi serve banalmente -ma non troppo- a scambiarsi sorrisi. Una cosa forse insignificante ma quelli già intravisti dietro i piccoli schermi trasparenti questa mattina ci hanno ripagato di tutto”.