Ingresso gratis in 11 musei del Molise 20 giorni all’anno

CAMPOBASSO

Per 20 giorni l’anno si potrà entrare gratis in 11 musei, siti archeologici, parchi e giardini monumentali del Molise. Con ‘#iovadoalmuseo’ aumentano le giornate a ingresso libero nei luoghi della cultura statali, arrivano ‘Settimana dei Musei’ e un ticket da 2 euro da 18 a 25 anni. Sono le nuove norme di agevolazione della fruizione museale contenute nel decreto firmato dal ministro per i Beni e le attività culturali Alberto Bonisoli. Questi i monumenti interessati: Castello di Capua a Gambatesa (Campobasso), Castello di Civitacampomarano (Campobasso), Complesso monumentale di S.Vincenzo al Volturno a Castel S.Vincenzo (Isernia), Museo archeologico Venafro (Isernia), Museo archeologico S.Maria delle Monache a Isernia, Museo della città e del territorio a Sepino (Campobasso), Museo nazionale del Paleolitico di Isernia, Museo nazionale di Castello Pandone a Venafro (Isernia), Museo Palazzo Pistilli a Campobasso, Nuovo Museo provinciale Sannitico a Campobasso, Santuario italico di Pietrabbondante (Isernia).