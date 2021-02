Ingorgo e file al passaggio a livello. Le proteste degli automobilisti (video)

E’ la porta d’ingresso “alternativa” per chi giunge a Campobasso dalla fondovalle Tappino e per i tanti residenti della zona di Colle d’Orso, un tratto di strada molto trafficato che ad un certo punto, lungo Via Piave,, proprio alle porte della città, incontra un passaggio a livello ferroviario che, come è successo ieri sera sabato 20 febbraio, verso le 18,00, ha creato un piccolo ingorgo. L’impossibilità di attraversarlo essendo state le sbarre abbassate per diversi minuti ha finito per mettere in fila un gran numero di auto si all’ingresso che verso la fondovalle. Non sono mancate le proteste dei tanti automobilisti, come quella che giunge da un nostro lettore che ha condiviso con noi il suo disappunto filmando le lunghe code (fino a 200 metri).