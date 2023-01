Ingoia un cucchiaino dopo aver alzato il gomito, glielo tolgono in anestesia

L’episodio è venuto fuori nelle ultime ore, ma risale ad una decina di giorni fa, quando un 19enne di Isernia ha alzato un po’ troppo il gomito. Per tentare di rovesciare l’alcol ingerito, ha stimolato la gola con un cucchiaino che, alla fine, gli è scivolato giù, finendo nello stomaco. Immediato il ricovero al Veneziale, dove è stato intubato e anestetizzato e la piccola posata gli è stata portata via in endoscopia. Insomma, bere troppo, in un modo o nell’altro, fa sempre male. Ora il ragazzo è stato dimesso, sta bene e dicono che abbia giurato di non bere più.