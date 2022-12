Ingoia chiodi perché non sopporta di stare nella comunità per tossicodipendenti

E’ accaduto nelle Marche, ma l’autore di questo gesto estremo era stato già stato condannato dal Tribunale di Isernia e dalla Corte d’Appello di Campobasso per rapina, truffa e ricettazione

Ingoia dei chiodi per protesta e soprattutto perché non voleva stare più nella comunità terapeutica dove stava scontando un residuo di pena: un uomo di 55 anni è finito così in ospedale a Macerata nelle Marche. Quando sarà dimesso sarà portato in carcere a Fermo. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Macerata che ha sospeso l’affidamento in prova concesso lo scorso giugno ed ha emesso un ordine di carcerazione. La notizia ha avuto ampio risalto su tutti i media marchigiani.



L’uomo era stato condannato con sentenza diventata definitiva dal Tribunale di Isernia e dalla Corte d’Appello di Campobasso per reati quali rapina, truffa, ricettazione, violazione legge in materia di armi ed evasione.



Era stato condannato a 13 anni di reclusione, di cui gran parte già scontati, e per questo a giugno scorso era stato ammesso al regime alternativo alla detenzione in carcere per seguire un programma di recupero legato al suo stato di tossicodipendenza.



In particolare era stato affidato in prova ai servizi sociali in una comunità terapeutica locale e la sua vigilanza era stata affidata ai carabinieri di San Severino Marche.



Negli ultimi tempi l’uomo aveva manifestato insofferenza verso le regole da rispettare all’interno della comunità, con episodi segnalati dai militari all’autorità giudiziaria. Alcuni giorni fa l’episodio più clamoroso: ha ingoiato dei chiodi al culmine di un’ennesima crisi depressiva ed è stato trasportato immediatamente all’ospedale di Macerata dove è piantonato dalla polizia penitenziaria di Fermo. Quando verrà dimesso sarà condotto direttamente in carcere.