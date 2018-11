Ingegneria del Software, Unimol seconda in Italia per qualità della ricerca

ISERNIA

Ancora un importante riconoscimento internazionale per l’Unimol e in particolare perla facoltà di Informatica. A distanza di poco più di sei mesi l’Ateneo torna a far parlare di sè classificandosi 12esimo in Europa e secondo in Italia nel settore dell’Ingegneria del Software, settore alla base dell’innovativo corso di Laurea Magistrale in “Sicurezza dei sistemi software”. Ad annunciarlo è l’autorevole CSRankings, che stila la graduatoria degli Atenei sulla qualità della ricerca scientifica degli ultimi 10 anni. Il report prodotto dalla CSRankings vede ai primi posti, a livello Europeo, università di prestigio, quali l’Università della Svizzera Italiana, l’ETH di Zurigo e la University College London.

Era solo il 22 marzo 2018 quando all’UniMol, nell’Aula Magna di Ateneo, si è aperta la 25esima edizione della IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER 2018), uno degli eventi internazionali più importanti nell’ambito dell’Ingegneria del Software, che vedeva la partecipazione di circa 160 ricercatori da 26 Paesi del mondo.

«Siamo un gruppo giovanissimo, ma con tantissime potenzialità, in grado di confrontarsi con gruppi di ricerca di università prestigiose sia italiane sia straniere” – afferma il Prof. Rocco Oliveto, Presidente del Consiglio di Corso di Studio e Direttore del Laboratorio di Ricerca “Software and Knowledge Engineering».

E proprio il Prof. Oliveto ha recentemente ottenuto un altro e nuovo riconoscimento personale per la qualità della ricerca. Sono stati, infatti, recentemente pubblicati sulla rivista internazionale “Journal of System and Software” i risultati di uno studio bibliometrico, su un periodo di otto anni (2010-2017), condotto con l’obiettivo di identificare, a livello mondiale le direzioni di ricerca emergenti, le 20 migliori istituzioni e i 20 migliori early stage, consolidator e experienced ricercatori nel campo dell’ingegneria del software.