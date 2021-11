Infrastutture, anche il Molise al summit per lo sviluppo della dorsale adriatica

Oggi, venerdì 12 novembre, si tiene la seconda edizione di MMAP (Marche, Molise, Abruzzo Puglia ) – Nuove direzioni per unire l’Italia – un grande progetto strategico per lo sviluppo della Dorsale adriatica centro meridionale.

Come riferisce il giornale online abruzzonews24 interverranno i presidenti della Regione Marche Francesco Acquaroli, della Regione Abruzzo Marco Marsilio, della Regione Molise Donato Toma e della Regione Puglia Michele Emiliano.

Un protocollo d’intesa in tal senso è stato già firmato il 24 ottobre 2020 a Pescara e l’evento di domani punta a consolidare le intese in materia di trasporti e vie di comunicazione