Infrastrutture, M5S: 8 miliardi per il Sud. Tra le opere da realizzare anche la Roccaravindola-Isernia-Campobasso

REDAZIONE

Nella giornata di ieri il Cipe, con nuove risorse, ha finanziato un’opera fondamentale per i collegamenti regionali e interregionali del Molise. Ad annunciarlo sono i portavoce M5S alla Camera dei Deputati, Antonio Federico e Rosa Alba Testamento, che spiegano: «Grazie all’impegno del MoVimento 5 Stelle, alla particolare attenzione e ai maggiori fondi destinati al Sud, infatti, sarà possibile realizzare, tra le altre, l’ammodernamento della tratta ferroviaria Roccaravindola-Isernia-Campobasso. Si tratta di un passaggio fondamentale per elettrificare la direttrice interregionale Campobasso-Roma da decenni in pessime condizioni. Si tratta di un intervento in passato sempre annunciato e mai realizzato. La volontà, oggi, è quella di porre fine ai cronici disagi che migliaia di pendolari molisani vivono ogni giorno. Mentre si continua a parlare dell’inutile e obsoleto Tav Torino-Lione, non si considera che intanto il Sud del Paese sconta un ritardo importante, tra infrastrutture malandate, scarsa sicurezza e collegamenti inesistenti. Dopo anni di oblio – proseguono parlamentari molisani – il governo investe in infrastrutture che possano rilanciare il nostro Meridione: ecco perché è davvero importante che nel Contratto di programma 2017-2021, siglato dal Ministero dei Trasporti con Rete Ferroviaria Italiana, siano stati stanziati ulteriori 7,9 miliardi di euro per i progetti di sviluppo al Sud, esattamente il 30% in più rispetto al triennio precedente. Il 51% delle nuove risorse serviranno, come detto, a colmare il gap infrastrutturale nei confronti del resto d’Italia che i nostri territori hanno accumulato in questi anni di completo abbandono da parte della politica».