Infrastrutture: 30 milioni per il viadotto sulla diga del Liscione

“Anche il Mezzogiorno al centro del programma del Mit, con a capo il vicepremier Matteo Salvini, per l’avvio di numerose opere Anas completamente finanziate per un totale di oltre 450 milioni di euro. Il 2023 sarà l’anno dei cantieri, è l’ambizione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini per le regioni del Sud. Un anno di accelerazione e di ripartenza dopo l’immobilismo della sinistra e dei Cinque Stelle con incomprensibili, quanto dannosi, NO ideologici. A questi, rispondiamo con opere e risorse concrete. Al Molise andranno 30.015.289 per adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I in corrispondenza dell’invaso del Liscione”. Così in una nota Pasquale Pepe, responsabile dipartimento Mezzogiorno della Lega.