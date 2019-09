REDAZIONE

Ancora un riconoscimento nazionale per un liceale isernino.

Si tratta di Antonio Di Sandro, studente del Liceo Scientifico Majorana di Isernia, che ha infatti vinto la medaglia di bronzo alla 19esima edizione delle Olimpiadi di Informatica, in corso a Matera, presso l’Istituto Pentasuglia. L’evento ha assunto particolare significato in quanto fa emergere e valorizzare le “eccellenze” esistenti nella scuola italiana, con positiva ricaduta sull’intero sistema educativo.