‘Infopoint’ di Adoc Molise a Isernia

Proseguono, su tutto il territorio nazionale, le iniziative promosse di Adoc (l’Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori) per rendere sempre più leggibili e trasparenti le vendite di fine stagione e per divulgare i servizi di cui gli utenti possono usufruire: dalle conciliazioni alla tutela del cittadino.

“Gli appuntamenti programmati in tutta Italia – sostiene Nicola Criscuoli, Presidente di Adoc Molise -, sono finalizzati ad informare i cittadini al fine di renderli più consapevoli in questa difficile fase economica caratterizzata da un aumento spropositato dei prezzi e delle materie prime. L’Adoc Molise, negli ultimi tempi, ha incrementato il proprio intervento in numerosi settori, dal settore bancario-finanziario all’assicurativo, dalle telecomunicazioni al settore energetico, fornendo assistenza e consulenza ai consumatori con operatori esperti sui diritti del consumatore e con una rete di consulenti convenzionati e volontari del servizio civile”.

Proprio per comunicare i servizi e per dare una prima consulenza ai cittadini, l’Adoc Molise allestirà e presiederà un info point a Isernia presso il Centro Commerciale Inpiazza in Località Nunziatella, Strada Statale 17, dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Nell’occasione, saranno distribuiti locandine e volantini informativi.’